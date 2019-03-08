UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu tarz projelerde eserleri bulmak kadar tanıtımını yapmak da çok önemlidir. Doğuş Grubu'nun projeye verdiği destek çok önemlidir. Doğuş Grubu'na şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin çok geniş bir kültür yelpazesi var, ülkemizin zenginliklerini yurt dışında göstermek için 68 kültür sergisi oluşturduk.

Sürdürülebilir turizm için belediyelerimize 2 katrilyon liralık destek sağladık.

Şanlıurfa'nın Göbeklitepe dahil birbirinden kıymetli kültür varlıkları mecut, tam bir tarih hazinesi konumunda.

Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız.

2019 Göbeklitepe Yılı

12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleşti. Böylece Turizmde Göbeklitepe yılı resmen başladı.

Şanlıurfa'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'insanlık tarihinin sıfır' noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye çıktı.

Ören yerini gezip incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kalıntıyı bulan ve tarihi keşifte büyük payı olan Mahmut Kılınç ile sohbet etti.

Peki Göbeklitepe, neden bu kadar önemli?

Dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğu Göbeklitepe'nin geçmişi günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanıyor. Yabani hayvan figürlü yontulmuş taşlar, tonlarca ağırlıktaki T biçimli sütunlar. Gizemi hala çözülemese de Göbeklitepe insanlık tarihini yeniden yazdırabilecek öneme sahip.

"Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı" Göbeklitepe'de kazı çalışmaları 1995 yılında başladı.

Toprak altındaki hazinenin ortaya çıkması ve yoğun çabalar sonucu Göbeklitepe, 2018 yılının temmuz ayında UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine alındı.

Bu önemli değerin daha iyi tanıtılması için de turizmde 2019 yılı "Göbeklitepe Yılı" ilan edildi.

Tarihin akışını değiştiren Göbeklitepe Ören Yeri'ne bu yıl dünyanın 4 bir yanından ziyaretçi bekleniyor.

Göbeklitepe

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Kaynak: TRT Haber