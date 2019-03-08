Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız."

Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın #8MartDünyaKadınlarGünü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 8 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber