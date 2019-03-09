Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Şu anda İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var"

Son bir yılda 4. defa Diyarbakır'dayım. Diyarbakır Türkiye'dir, Türkiye'de Diyarbakır'dır. Şu anda 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok, İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. 4 gidiş 4 geliş yollar, Dicle'siyle Sur'uyla bir başka Diyarbakır var. Terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, kayyumlarla bugünlere geldik.

"Onların derdi hizmet etmek değil, teröre selam durmaktır"

Devletin belediyelere verdiği imkanları çukur kazmak için kullandılar ama biz teröristleri kazdıkları çukura gömdük. Şehirlere hizmet edecekleri yerde iradelerini terör örgütlerine teslim ettiler. Onların derdi hizmet etmek değil, teröre selam durmaktır. Halka hizmet etmek yerine örgütün tutuşturduğu bildirileri okuyan belediye başkanlarını görevden aldık.

"Emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz"

Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz. Diyarbakır artık Kandil yerine kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor. Diyarbakır, yatırıma, işe, istihdama dönüştüren belediye başkanlarını hak ediyor.

"Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler"

Diyarbakır'a 41 kattrilyon lira yatırım yaptık. Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler. Eğitimde 5 bin 700 derslik inşa ettik, Dicle Üniversitesi'ni ülkemizin gözde üniversitesi haline getirdik. Bin 300 kapasiteli yeni öğrenim yurdu daha yapıyoruz. Gençlerimiz için yeni spor alanları yapacağız. Diyarbakır'da iki şehir hastanesi birden yapıyoruz.

"Terör olaylarından zarar gören vatandaşlara 120 milyon lira yatırım yaptık"

Bunların derdi çukur, çöp, çamur. Diyarbakır'da yapılmış ne varsa biz yaptık. Terör olaylarından zarar gören vatandaşlara 120 milyon lira tutarında yatırım yaptık. Bin 500 tarihi taş evi yeniden canlandırıyoruz. 44 km olan bölünmüş yol uzunluğuna 380 km daha ekleyerek 424 km'ye çıkardık. Diyarbakır-Elazığ hızlı tren projesi devam ediyor. Diyarbakır Havalimanı'nın yolcu trafiği geçen sene 2 milyon 43 bini geçti.

"Silvan Tüneli'nin temelini bugünlerde atıyoruz"

Silvan Barajı'ndan alınan suyu Mardin'a kadar aktaracak Silvan Tüneli'nin temelini bugünlerde atıyoruz. İçme suyu problemini çözdük, Diyarbakır'a son 17 yılda 260 bin dekar araziyi suyla buluşturduk. 4,5 kattrilyonluk tarımsal destek verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silvan'ın eteğinden oluşan suyu alıp, Mardin'e kadar aktaracak olan Silvan Tüneli'nin temelini inşallah bugünlerde atıyoruz.https://t.co/0YjlCAv5RL pic.twitter.com/C7sP2u3uan — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Mart 2019

"Diyarbakır tesktil alanında 5 katlık bir artışa imza attı"

İki yeni organize sanayi bölgesini faaliyete geçirdik. Tekstil üretimini teşvik ediyoruz. Diyarbakır tesktil alanında 5 katlık bir artışa imza attı.

"Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK'dır"

Bölücü örgütün Kürt kardeşlerimizin hukukunu savunmak gibi bir derdi olmadı. Diyarbakır'ın tek ihtiyacı, bölücü örgütün gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır. Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK'dır.

'Bizim arkamızda terör örgütü değil millet var'

Bunlar bu milleti parçalamak için var. Biz sırtımızı YGP'ye, PKK'ya dayadık diyor. Biz de sırtımızı bu millete, Allah'a dayadık, bizim arkamızda millet var. Bunlara sandıkta öyle bir tokat vuralım ki söylediklerine pişman olsunlar. Bunları inlerine gömdük, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta ne Suriye'de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz. Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk. Hiç kimsenin vatanımıza el sürmesine izin vermeyiz.

Kaynak: TRT Haber, AA