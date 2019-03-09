CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla'da ilk durağı Dalaman'dı.

Belediye sosyal tesislerinin açılışını yaptı, halka hitap etti.

Çağdaş uygarlığı yakalamanın yolunun üretimden geçtiğini söyledi.

"Üretirsiniz güçlü olursunuz, üretirseniz dünyada söz sahibi olursunuz, üretirsiniz sizin bir beka sorununuz olmaz, üretirseniz herkes size saygı duyar. Nerede üreteceğiz tarlada üreteceğiz, esnaf olarak lokantada hizmet üreteceğiz, otelde hizmet üreteceğiz, hayatın her alanında üreteceğiz."

Adaylara "adil olun" çağrısı yaptı

Ardından Marmaris'te düzenlenen mitingde partisinin belediye başkan adaylarına seslendi.

"Seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrımcılık yapmadan size oy versin vermesin bütün vatandaşları kucaklamak, dolayısıyla bu mahalle bana oy vermedi şu mahalle bana oy vermedi oraya hizmet götüreyim diye bir ayrıcalığın içine asla girmeyin. Herkese eşit hizmet götürün."

İstifa edenleri eleştirdi

Kemal Kılıçdaroğlu son durağı Bodrum'da, otogar temel atma töreninde halkla buluştu.

CHP'den aday gösterilmeyince istifa edip başka partilerden aday olan belediye başkanlarını şu sözlerle eleştirdi:

" Efendim niye o oluyor niye ben olmuyorum. E ne olacak, ben de istifa ediyorum başka partiden giriyorum. Ne demek bu? Belediye başkanlığı bir kişiye mi, bir aileye mi, bir kişinin ömür boyu yapacağı unvan mı, yok öyle bir şey. Hizmet yarışıdır, bugün hizmeti ben yaparım, yarın bir başka arkadaşım yapar."

Kaynak: TRT Haber