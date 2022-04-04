Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rumen Radev ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rumen Radev’in ikinci defa üstlendiği Cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan’la mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmelerde bulundu.
Etiketler: Son Dakika Bulgaristan İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan Macar mevkidaşı Szijjarto'ya tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz