Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda ile ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ruanda ile ticaret hacmi 500 milyar dolara yaklaştı"

Büyükelçiliklerimizin 2013 ve 2014 yıllarında açılması akabinde ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandı. Bugün 500 milyar dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir.

"Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer alması ümit vadediyor"

Bugün kendileriyle yaptığımız görüşmelerde çok sayıda iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ü Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer alması ümit vadediyor. FETÖ ile mücadelede Ruanda ilk adım atan ülkeler arasında.

"257 Ruanda öğrencisi Türkiye'de üniversite eğitimi aldı"

Ruanda'ya verdiğimiz eğitim desteği her yıl güçlenerek sürüyor. 257 Ruanda öğrencisini Türkiye'de yükseköğretim görmelerine eriştirdik.

Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız. İmzalanan belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

(Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilaf) Bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız.

Türkiye ile Ruanda arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar şunlar:

- "Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası"