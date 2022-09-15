Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Semerkant'ta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yürüttüğü ikili temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerine de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikim törenine de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta liderlerle birlikte ağaç dikim törenine katıldı.