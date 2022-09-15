Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, ''Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili yıl dönümü mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2022
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. ???????????????? pic.twitter.com/kjGZdYOOA1
Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.''
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