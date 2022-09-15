Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili yıl dönümü mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. ???????????????? pic.twitter.com/kjGZdYOOA1 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2022

Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.''