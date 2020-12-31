Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan
Son Haberler
- 18:24
- 18:18
- 18:14
- 18:15
- 17:57
Sıradaki Haber
Bakan Dönmez'den videolu yeni yıl mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz