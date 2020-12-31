Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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