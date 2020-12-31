Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yayınladığı yeni yıl mesajında, “Makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız” dedi.
Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm dünyada yeni tip koronavirüs salgınının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik aktivitenin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir döneme şahit olunduğunu ifade etti.
Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığını sürdürdüklerine dikkat çeken Elvan, "Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum. pic.twitter.com/fubBp5AGsw— Lütfi Elvan (@lutfielvan) December 31, 2020
Etiketler: Lütfi Elvan
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