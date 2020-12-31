Muğla'da yakılarak vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li vekil iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Pınar Gültekin'in babası açıklama yapıyor. https://t.co/1OQiaMJA0f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2020

"Benim kızım satılık değildir, benim kızım diri diri yakıldı"

Kendisini arayan CHP'li vekilin fotoğrafını göstererek Süleyman Girgin olduğunu açıklayan Sıddık Gültekin, şunları söyledi:

"Ocakta ben açıklamamı yapacaktım baktım çok yalan haberler var. Bu yüzden ben mecbur kaldım bugün açıklamamı yaptım. Haber çıkmadan bir gün önce CHP İlçe Başkanı'nı görevden alıyorlar Hizan'da, tarihe bakın. Çünkü Özgür Özel Bey 'Gerekeni yapacağız' dediler, 'Partinin içinde böyle insanları kabul etmiyoruz' dediler.

Özgür Özel Bey bana dedi ki "Sonuna kadar yanındayız, davayı da takip edeceğiz. Beni arayan kişinin de bu olduğunu söylediler. Diyelim ki ben yalan atıyorum, bir ilçe başkanı niye yalan atsın? Neden on sefer arasın? Bazı insanlar parasına, malına güveniyorlar. Benim kızım satılık değildir. Benim kızım Muğla'da diri diri yakıldı. Bu kabul edilecek bir şey de değil. Bir insanı öldüreceksin, parayla insanları bağlayacaksın. Böyle bir şey kabul edilemez.

"Katilin annesi olay günü istifa ediyor"

Artık Pınar'lar ölmesin, Türkiye'de kadın cinayetleri yaşanmasın. Bütün duyarlı, demokrat insanların da arkamda olduğunu hissediyorum. Gerekçe ortada, katilin annesi CHP’de Muğla İlçe Başkanlığı mı yapıyor, İl Başkanlığı mı yapıyor. Zaten olay günü istifa ediyor. Gerçek ortada."