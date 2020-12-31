Bakan Dönmez'den videolu yeni yıl mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, videolu yeni yıl mesajında, tüm zorlukların en kısa sürede geride bırakılacağı bir yıl olması temennisinde bulundu. Videoda bakanlığın 2020'de gerçekleştirdiği çalışmalardan kesitler yer alıyor.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 2020'nin önemli gelişmelerine ve 2021 yılından beklentilerine yer verdi.
Bakan Dönmez paylaşımında, "Mesele insansa, enerjide bahaneye yer yok. 2020'de insanlık çok çetin bir sınav verdi. Biz de insanımızdan aldığımız güçle mazeret üretmeden, milletimiz ve ülkemiz için durmadan çalıştık. Tüm zorlukları en kısa sürede geride bırakacağımız bir yeni yıl temennisiyle..." ifadelerini kullandı.
Videoda ise Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, 52 HES açılışı gibi bu yılın önemli gelişmeleri yer aldı.
Mesele insansa, enerjide bahaneye yer yok.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 31, 2020
2020'de insanlık çok çetin bir sınav verdi.
Biz de insanımızdan aldığımız güçle mazeret üretmeden, milletimiz ve ülkemiz için durmadan çalıştık.
Tüm zorlukları en kısa sürede geride bırakacağımız bir yeni yıl temennisiyle... pic.twitter.com/7Mwgecomtp
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