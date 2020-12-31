Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 2020'nin önemli gelişmelerine ve 2021 yılından beklentilerine yer verdi.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Mesele insansa, enerjide bahaneye yer yok. 2020'de insanlık çok çetin bir sınav verdi. Biz de insanımızdan aldığımız güçle mazeret üretmeden, milletimiz ve ülkemiz için durmadan çalıştık. Tüm zorlukları en kısa sürede geride bırakacağımız bir yeni yıl temennisiyle..." ifadelerini kullandı.

Videoda ise Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, 52 HES açılışı gibi bu yılın önemli gelişmeleri yer aldı.