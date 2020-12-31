6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, 30 Aralık'ta Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı 108 şüphelinin bulunduğu iddianame ve ek klasörlerin fiziki hali ise bugün mahkeme kalemine teslim edildi.

108 şüpheliye ceza talebi

2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu iddianame 3 bin 530 sayfa ve 6 ciltten oluşuyor. Delil ve savunmaların da yer aldığı 300 ek klasör de iddianameyle birlikte gönderildi.

İddianamede yer alan şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuluyor.

Bu kapsamda şüpheliler, birer kez "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", 37'şer kez "nitelikli adam öldürme", 29'ar kez "öldürmeye teşebbüs," 3 bin 777'şer kez "mala zarar verme", 25'er kez "alıkoyma", 395'er kez "hırsızlık", 15'er kez "yağma", 308'er kez "iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlali", 13'er kez "Türk bayrağını yakma", 7'şer kez "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" ile suçlanıyor.

İddianamenin kabul edilmesi halinde duruşmaların Sincan Ceza İnfaz Kurumların Yerleşkesi'ndeki salonlarda görülmesi bekleniyor.



