Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının teşkilat yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz hep milletimizin yolunu takip ettik"

40 yıllık siyasi hayatımızda gördüğüm; çok çalıştığınızda oyunu alamayacağınız kimse yoktur.

Bizim hiçbir zaman kişilerle şahıslarla isimlerle işimiz olmadı. Biz hep milletimizin yolunu takip ettik. Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları kapsamında en isabetli adaylarla seçime girecek, Allahın izniyle neticeyi de alacağız.

"Yeri geldi siyasi hayatımızı, yeri geldi canımızı ortaya koyduk"

Bu güne kadar verdiğimiz kararlarda, sergilediğimiz duruşlarda hep hayırlı şekilde neticelendi. Bizim çok daha büyük başarılara ihtiyacımız var. Her seçimi bir imtihan olarak yaşadık. Kimi zaman kirli ittifaklarla, iftiralarla, üzerimize geldiler. Siyasi hayatımız boyunca milletimizle hep iç içe olduğumuz için bunların hepsini boşa çıkardık. Yeri geldi siyasi hayatımızı, yeri geldi canımızı ortaya koyduk.

"Kurdaki dalgalanmayı kısa sürede kontrol altına aldık"

Vesayetin pençesinden kurdardığımız ülkemizi darbecilerin insafına da bırakmadık. (Kurdaki dalgalanma) Gereken tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk ve durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta canevinden vuranları unutmayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Kurdaki dalgalanma] Gereken tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk ve durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız.https://t.co/hvh1QYSet9 pic.twitter.com/6CRyP1BMn3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Ekim 2018

"Önceliğimiz üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır"

Önceliğimiz üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır. İhracatı 32 milyar dolardan 165 milyar dolara ulaştırdık. İstihdamı desteklemek için gereken önlemleri alıyoruz. Ülkemize yatırım çekmek için tüm imkanları seferber ediyoruz. Türkiye'nin emsalsiz konumu ve gelecek vadeden potansiyeli sayesinde çalışmalarımızdan ciddi neticeler bekliyoruz.

"Diyarbakır'a 36,5 katrilyon yatırım yaptık"

16 yılda Diyarbakır'a eski parayla 36,5 katrilyon yatırım yaptık. Terör örgütünün arkasında olduğu yerel yönetim, devletin gönderdiği paraları Kandil'e gönderdi.

"Sur'u yeniden ayağa kaldırdık"

Sur'u yeniden ayağa kaldırdık. Dicle de ayağa kalkıyor. Daha da güzel olacak. Süleymaniye Camii'nin çevresinde yaptığımız düzenlemelerle çevreyi ihya ettik. Adeta yepyeni bir şehir inşa ettik. Diyarbakır'ın 1500 tarihi taş evini yeniden canlandırıyoruz.

"TOKİ vasıtasıyla yeni sanayi siteleri kuruyoruz"

TOKİ vasıtasıyla yeni sanayi siteleri kuruyoruz. Hızlı tren için çalışmalara başladık. Diyarbakır Havalimanını yeniden canlandırdık. Pamukçay barajını hizmete aldık, Silvan barajının inşasına devam ediyoruz. Diyarbakırlı çiftçimize 4,1 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik.

Kaynak: TRT Haber