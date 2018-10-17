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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakaret içerikli pankart açan ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı geri çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜlü öğrencilere açtığı davayı geri çekti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleşen 2017-2018 mezuniyet töreninde bir grup öğrenci çeşitli pankartlar açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren kesime ağır hakaret niteliğinde olan pankartlar tepki çekmişti.

Özür dilemeleri ve genç olmaları nedeniyle davayı geri çekti

Olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakaret içerikli pankartlardan dolayı gözaltına alınan öğrencilere dava açmıştı. 

Erdoğan avukatı Hüseyin Aydın aracılığı ile, öğrencilerin özür dilemeleri, genç olmaları dolayısıyla ilgili şikayetten vazgeçtiklerini ve davayı geri çekti.

ODTÜ'lü öğrencileri Külliye'de kabul etmişti 

Dava sürecinde öğrencilerden birinin annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazması üzerine, Erdoğan, gözaltına alınan öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. 

Öğrencilerin çiçek takdim ettiği ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Erdoğan, öğrenciler ile tek tek ilgilenip ailelerini ve nereli olduklarını sormuştu.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: pankart, Odtü, cumhurbaşkanı erdoğan
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