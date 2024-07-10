Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

ABD'de liderlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerini de sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem katıldığı oturumlarda hem de liderlerle görüşmelerinde İsrail'in Gazze'deki katliamının durdurulması için atılması gereken adımları da gündeme getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden’ın Beyaz Saray'da, liderler ve eşleri onuruna vereceği akşam yemeğine de iştirak edecek.