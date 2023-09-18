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Gündem
TRT Haber 18.09.2023 03:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanların kutsallarına saldırmanın meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen programda konuştu. Erdoğan konuşmasında, ""Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın, fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanların kutsallarına saldırmanın meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Amerika’nın farklı yerlerinden gelerek gönül birlikteliğimizi güçlü şekilde gösteren Türk-Amerikan toplumunun siz değerli mensuplarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’ne teşekkürlerimi iletiyorum. 14-28 Mayıs seçimlerindeki destekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Seçimlerle milletimiz hem iradesine hem de geleceğine sahip çıktı.

 

Kimi zaman saatler süren yolculuklar yaparak, kimi zaman yağmurun, güneşin altında bekleyerek, iradelerine sahip çıkmak için pek çok fedakarlığı göğüsleyen vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Oylarını alamadığımız vatandaşlarımızın da gönüllerini kazanmak için çalışılmaya devam edeceğiz.

Aramıza hiç kimsenin, hiçbir çıkar hesabının girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir birimize kenetleneceğiz.

Aziz kardeşlerim bu seneki toplantımızı ülkemizin 6 Şubat’ta yaşadığı depremlerin acısını yüreğimizde hissederek yapıyoruz.

Amerika’da ikamet eden bazı kardeşlerimizin de yakınlarını bu depremde yitirdiğini biliyorum. Allahtan rahmet sizlere de baş sağlığı diliyorum.

11 ilimizdeki 14 milyon insanımız bu depremlerden doğrudan etkilendi. Devletimizin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ederek en kısa sürede yaralarımızı sarmaya başladık.

Şimdiye kadar 200 bin deprem konutunun inşaat süreci başlamış oldu. Amacımız ilk bir sen içerisinde 319 bin konutun inşasını bitirip deprem zede kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturmaktır. Toplamda ise 650 bin konut inşa edeceğiz.

Dost kara günde belli olur sözündeki hikmeti bu süreçte bir kez daha gördük, görüyoruz. Dünyanın hemen her ülkesinden insanlar bizim için harekete geçti.

Maddi ve manevi destekleriyle milletimizin yanında oldu. Amerika’da kalpleri Türkiye için çarpan kardeşlerimizin desteğini yanımızda hissettik. Afet bölgesine ulaştırdığınız yardımlar yaralarımızın sarılmasına faydalı oldu.

Amerikalı Müslüman kardeşlerimizin ve diğer inanç topluluklarının milletimiz için sergilediği dayanışmayı şükranla karşılıyoruz.

Sizler burada bir yandan kimliğinizi muhafaza ederken bir yandan zengin kültürünüzü Amerika halkına temsil ederken güçlü beşeri köprüler kuruyorsunuz.

Sizler de sahip olduğumuz değerler etrafında birleşirseniz üstesinden gelemeyeceğiniz engel yoktur.

Özellikle İslam düşmanlığı ve ırkçılık için saflarımızı çok geniş tutmalıyız. Bu akımın dünyada yayıldığını görüyoruz.

Bugün, çoğunlukla Müslümanları hedef alan saldırıların yarın, kökeni, dili, kültürü, inancı farklı gruplara yönelmesi kuvvetle muhtemeldir.

Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, Türkiye'yi temsil ederek bunlara set çekeceğiz.

Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın, fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz.

İslam düşmanlığının önü alınmazsa failler daha pervasız hale gelecek. Türkiye olarak kartopu gibi büyüyen bu tehlike karşısında tepkimizi ortaya koyuyoruz.

Devletler arası ilişkilerde görüş ayrılıkları normaldir. Ancak (ABD ile) ortak paydaların daha fazla olduğunu çok sayıda fırsat penceresi olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde daha da ilerleteceğiz.

Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Yurt içinde ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizin altını çiziyoruz.

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