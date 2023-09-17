Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkevi’nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti.

Türkevi’nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan’ın asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sundu. İki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi.

Orta Koridor’un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan’daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti.

"Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan'ın Başbakanı Irakli Garibaşvili ile Türkevi'nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

Elon Musk Türkevi’nde

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere New York’taki Türkevi’ne geldi.

Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkevi’nden ayrıldı.