Açık 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.09.2023 21:23

Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı.

Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı.

Fidan, BM Genel Kurul marjında ilk ikili görüşmesini, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin ile Türkevi binasında gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Fidan, BM Genel Kurulu marjında Baerbock’la Türkevi binasında görüştü.

Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı tarafından X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konularının ele alındığı kaydedildi.

ETİKETLER
ABD Birleşmiş Milletler Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı: Alanya yangınının enerjisi düşürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
Bursa'da dinamit yüklü kamyonun devrildi: İzmir güzergahı ulaşıma kapandı
23:41
Pakistan'da eski İçişleri Bakanı Ahmed gözaltına alındı
23:29
Kur'an Kursları'nda 2023-2024 dönemi başlıyor
00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili’yi kabul etti
23:00
Türkiye'den gönderilen 2 ambulans Libya'daki yetkililere teslim edildi
22:39
İsrail'den, Eriha Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına tepki
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
FOTO FOKUS
"Büyük Aile Buluşması" sessiz yürüyüşle tamamlandı
"Büyük Aile Buluşması" sessiz yürüyüşle tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ