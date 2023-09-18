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Gündem
TRT Haber 18.09.2023 01:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk’ı Teknofest'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanları doğabileceğini ifade etti, Musk'ı İzmir'deki Teknofest'e davet etti.

Türkevi’nden ayrıldı.New York’ta Türkevi’nde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’a Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nden bahsetti.

TOGG’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk’ı Teknofest'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e davet etti.

Elon Musk elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı ve Türkiye'nin BM reformu önerisini içeren kitapçık ile Türkevi’nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk’ı Teknofest'e davet etti.

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