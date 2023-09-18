Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkleri'nin durumunu çok yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

1944 yılında maruz kaldığınız sürgünle birlikte büyük acılar çektiniz, nice badireler atlattınız. Sürgünde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum.

Ahıska Türkleri sürgünle birlikte dünyanın 9 farklı ülkesine yayılmış yıllar boyunca zorlu şartlar altında yaşamıştır.

Ama onca zorluğa rağmen kimliklerini korumayı kültürel miraslarını gelecek kuşaklara aktarmayı başarmışlardır. Nereden olursa olsunlar Ahıska Türklerinin yürekleri Türkiye ile birlikte atmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Ahıska Türklerini kabulünde konuşuyor. https://t.co/yx985gbuG4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 17, 2023

Bu anlayışla Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ukrayna’da olaylar başladıktan sonra hemen bu ülke makamlarıyla temasa geçerek Ahıskalı vatandaşlarımızı Türkiye’ye getirdik. Bu şekilde ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor.

Gerek YTB gerekse TİKA’nın yürüttüğü çeşitli projeleri takdirle karşılıyoruz. Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz.

Kendilerinin yıllardır hasretle beklediği Türk Vatandaşlığını sağlamaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz.

820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı. İnşallah biraz sonra sizleri temsilen kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim edecek, bu sevinci hep beraber yaşayacağız.

İnşallah işlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısı oldukça sınırlıydı. 1992-2003 arasında sadece 4 bin 840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştı.

Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti. Ahıska Türklerinin vatanlarına gönüllü geri dönüşleri için temaslarımızı devam ettiriyoruz.

Bu meselenin insani ve hukuku çerçevede çözüme kavuşturulması için çaba harcıyoruz.

Ayrınıtlar geliyor...