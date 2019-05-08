Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Burada öğrencilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"En büyük gücümüz yine kahraman ordumuzdur"

Hamdolsun milletimiz ordusuna ve askerine büyük bir samimiyetle sarılıyor. Asker ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik. Ülkemizi sizler gururla temsil ettiniz. Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya, haklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar karşısında en büyük gücümüz yine kahraman ordumuzdur.

"Münbiç ve Fırat'ın doğusunu en yakın zamanda sizler temizleyeceksiniz"

Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları yine siz dar ettiniz. Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde dünyayı kendinize hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. Şimdi de inşallah en yakın zamanda Mübiç'i ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden yine sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız.

[Kara Harp Okulu öğrencilerine hitaben] Cumhurbaşkanı Erdoğan: En yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımıza giderek artan tecavüz teşebbüslerini sizler durduracaksınız.https://t.co/Rx91un1917 pic.twitter.com/uS5fnTsWqn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 8, 2019

"Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımıza sizler sahip çıkacaksınız"

Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımıza giderek artan tecavüz teşebbüslerini sizler yıkacaksınız.

Çünkü siz bu milletin tunç yüreği, çelik yumruğu, karanlığı delen gözü, geleceği kucaklayan kollarısınız.

Kaynak: TRT Haber