Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından tartışmalar sürerken, YSK'dan bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz"

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA