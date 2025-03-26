Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bayramda 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler." ifadeleri kullandı.

2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak".

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