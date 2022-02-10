Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisine bugün başlayacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisine kaldığı yerden başlayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COVID-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Allah'ın izni ve inayetiyle, duaların gücüyle, aşkla, kaldığı yerden yoğun mesaisine başlayacak. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin" sözlerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Altun Koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan
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