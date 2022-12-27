Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86'ncı yılında andı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mehmet Akif Ersoy'u andı.
Erdoğan, şu sözleri kullandı:
"Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum."
Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/DI3gx26wb7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Akif Ersoy
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