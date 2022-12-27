Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde sürenin daralması, yoğunluk yaşanması gibi nedenlerle ortaya çıkan güçlüklerin aşılabilmesi için kolaylık sağlandı.

Bu kapsamda, evcil hayvan sahipleri, yıl sonuna kadar beyanname ile müracaat etmeleri halinde herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan 6 aydan büyük hayvanlarının mikroçip ve kayıt işlemini tamamlayabilecek.

Beyannameler, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri ile serbest veteriner hekimlere 31 Aralık'a kadar verilebilecek. Serbest veteriner hekimler tarafından alınan beyannameler, il/ilçe müdürlüklerine 31 Aralık'a kadar teslim edilecek. Beyanname alındıktan sonra mikroçip takılması ve kayıt için süre kısıtlaması bulunmuyor.