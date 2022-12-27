Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleine yer verildi.
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