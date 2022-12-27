Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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