Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi ile Anadolu'yu yurt edinen milletin, İstiklal Savaşı ile bu toprakların ebediyen yurt olarak kalacağını tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Erdoğan, mesajında "30 Ağustos'ta elde edilen destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve Büyük Taaruz'un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasının, büyük bir gurur ve onurla Zafer Haftası olarak kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca birlik ve beraberliğimizi yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi, her türlü saldırıyı boşa çıkaran aziz milletimiz, 1071'de Malazgirt Zaferi ile başlattığı şanlı yürüyüşü 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle taçlandırmıştır. Bu zafer, aziz milletimize aydınlık bir geleceğe ulaşma yolunda önemli hamleleri hayata geçirme moral ve gücünü vermiş; Cumhuriyet'in ilanının ardından hızla, ilerleme ve gelişme yolunda adımlar atılmaya başlanmıştır.

Ecdadımız bizlere vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlık ve cesareti kutsal bir miras olarak bırakmıştır. Gelecek nesillere aktarılacak olan bu yüce hasletler, geleceğe yürüyüşümüzde her zaman yolumuzu aydınlatacak, bizleri güçlü kılacaktır. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Malazgirt Zaferi ecdadımız dünya tarihine damga vurmuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla da bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Malazgirt Zaferi'nin, aziz milletin kaderini değiştiren, tarihin akışına yeni bir yön veren, Anadolu'da asırlar boyunca devam edecek kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı medeniyetin ilk adımı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Adaletli ve merhametli yönetimiyle kendisinden sonraki devlet adamlarına da örnek olan Sultan Alparslan, asırlar boyu Anadolu topraklarında egemen olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan anlayışın öncüsü olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kutlu zaferle Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, dünya tarihine damga vurmuş, büyük bir medeniyet kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla bizler de geleceğe emin adımlarla yürürken adaleti, barışı ve hoşgörüyü her şeyin üstünde gören bir anlayışı benimsedik. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır.

Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA