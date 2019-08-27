Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 11.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanına Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'ya geldi.

Erdoğan, mesajlarını bir kez de Rusya'da verecek.

Günübirlik ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek, iki lider heyetler arası görüşmeler yapacak.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Erdoğan ve Putin, Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Erdoğan, Rusya'da havacılık fuarına da katılacak, savaş uçaklarının gösterisini Putin ile birlikte izleyecek.

Telefonda görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Putin ile telefonda görüşmüştü.

Ankara, rejimin İdlib'deki saldırılarının Suriye sorununa siyasi çözüm çabalarına zarar verdiği görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı telefonda Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletmişti.

Ateşkesin ihlali ve saldırıların büyük bir insani krize yol açtığına dikkat çekmişti.

Kaynak: TRT Haber