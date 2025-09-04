Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.09.2025 13:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya gidecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 6 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek teslim töreniyle vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya gidecek
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milletçe tek yürek olup gösterdikleri asrın birlikteliği ruhuyla yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti.

İlk günden itibaren hızlıca harekete geçerek, acıları dindirmek ve vatandaşları güvenli yuvalarına kavuşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Bugün ise büyük bir gururla, yaraların sarıldığı, yeni yuvaların yükseldiği bu süreçte, 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimize teslim ediyoruz. Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okulu da hizmete alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek teslim töreniyle vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Bu anlamlı teslim töreni, yalnızca bir anahtar teslimi değil aynı zamanda yeniden ayağa kalkan bir milletin kararlılığının, dayanışmasının ve umudunun simgesidir. Her yeni anahtar, sadece bir kapıyı değil, aynı zamanda yeniden doğan bir hayatı, sarmalanan bir yarayı ve güçlenen bir geleceği temsil ediyor."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran Malatya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarında son 24 saatte 84 Filistinli hayatını kaybetti
14:00
Akdeniz coğrafyasında orman yangını riski devam ediyor
13:53
YKS'de ayrılan 24 bin 868 özel kontenjanın 19 bin 6'sına yerleştirme yapıldı
13:52
Düzce'de yangın: Müdahale sürüyor
13:36
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
13:30
Borsada otomotiv şirketleri ağustosta hız kesmedi
Gazze'deki Rantisi Hastanesi'nde yetersiz beslenme vakaları en yüksek seviyelerine ulaştı
Gazze'deki Rantisi Hastanesi'nde yetersiz beslenme vakaları en yüksek seviyelerine ulaştı
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ