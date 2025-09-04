Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 04.09.2025 12:53

21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 gündür 21 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını, bu şüphelilerden 25'inin tutuklandığını bildirdi.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 10 gündür FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Açıklamaya göre, son 10 günde Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 41 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün "bilişim yapılanması ve güncel yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları ve örgütün hücre evlerinde barındıkları tespit edildi.

Yerlikaya, ayrıca, operasyonlar kapsamında FETÖ soruşturmaları çerçevesinde daha önceki ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı bilgisini paylaştı.

"Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, Valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, EGM TEM Daire Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlerini ve polisleri tebrik etti.

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya FETÖ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
