G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.