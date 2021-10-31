Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor.
ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
Etiketler: Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
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