Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti ama tezkereye verilen oylara yönelik tartışmalar devam ediyor.

CHP'nin hayır oyu vermesi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ihanet vurgusu' İyi Parti cephesinde tepkiyle karşılandı.

İttifak ortağı İyi Parti’nin Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan yoksun olmak lazım" dedi.

Dervişoğlu, "Birine hain demek bu kadar kolay mı'' diye sordu...

Bu açıklamaların CHP MYK'nın gündemine gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu parti yönetimi ile tüm bu açıklamaları değerlendirecek.

Kurmayların iki parti arasında son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarını konuşması için de bir planlama yapılacak.

Bu buluşmanın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Adaylık konusunda öne çıkan isimler ele alınacak

Son dönemde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda da kamuoyuna yansıyan isimler var. O isimler CHP tarafından yalanlandı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener tek aday üzerinde uzlaşı arayışında. Saadet Partisi de ittifakın tek adayla seçime girmesinden yana görüş bildirdi.

Adaylık konusunda öne çıkan isimler de MYK'da ele alınacak.