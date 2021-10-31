İletişim Başkanı Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'da yaptığı görüşmelerde, sorunların üstesinden gelmek için gelişmiş ekonomilerle az gelişmiş ülkeler arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin, salgının sonuçlarına müdahalede üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirttiğine dikkati çekti.

"Türkiye ekonomisi büyüdü"

Fahrettin Altun, Türkiye'nin yaklaşık 160 ülkeye tıbbi ekipman ve malzeme göndererek bu kritik süreçte diğer uluslara yardım etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Çok yakında kullanıma sunulacak yerli aşı programında önemli bir ilerleme kaydedildiğini de vurguladı.

İletişim Başkanı Altun, küresel ekonomi küçülürken Türkiye ekonomisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde son üç çeyrekte kayda değer bir büyüme kaydettiğinin altını çizdi.