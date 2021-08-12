Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 22:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları ve seller dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda’ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı
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