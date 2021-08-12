İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları ve seller dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda’ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.