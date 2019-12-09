Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme dair soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Libya ile yapılan mutabakat

Son yıllarda Kaddafi döneminde bununla ilgili bir adım atmıştık. Fakat attığımız adım Kaddafi'nin ölümü sebebiyle devam etmemişti. Ondan bu yana bir sessizlik vardı. Bu sessizliği de bölgede Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan gibi kendileri egemenliği altına alarak, 'Türkiye, Libya buralarda sesleri çıkmayacak, buralarda biz hakimiz, Türkiye sondaj gemilerini gezdiremez' gibi tehditler savurdular. Bu tehditleri dinlemedik. Haklarımıza rağmen tehdit ettiler ama biz aldırmadık.

[Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakatı]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımıza rağmen tehdit ettiler ama biz tehditlerle aldırmadık.https://t.co/Hq23nyhAkj pic.twitter.com/0v8tC5vjjh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2019

Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu anlaşmayı biz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladık. Yunanistan, Mısır, İsrail, GKRY ciddi anlamda rahatsız oldu. Biz bu adımı atınca bunların oyunları bozuldu. Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızı maksimum düzeye çıkardık. Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Yunanistan, Mısır, İsrail ve GKRY bu bölgeden Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz hattı kuramaz.

Biz Doğu Akdeniz'de aslında en uzun kıyı şeridine sahip ülkeyiz, bunlar bunu da görmüyor. Harita çok net, çok şeyleri de açıkça ortaya koyuyor. Bu bizim için tarihe kayıt düşmektir ve tarihe kayıt düşüyoruz. İçeride ve dışarıda bundan çok rahatsız olanlar var. Rahatsız olanların tek taraflı adımları, oyunları bozuldu.

[Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakatı]Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçerde ve dışarıda bu mutabakattan rahatsız olanlar var. Rahatsız olanların tek taraflı adımları, oyunları bozuldu.https://t.co/Hq23nyhAkj pic.twitter.com/iduHjn9ADY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2019

Bugün İstanbul'da Libya'dan bir bayan temsilci nasıl mutlu. Diyor ki 'Sayın Başkanım siz olmasaydınız, biz bu haklarımızı alamazdık. Şimdi biz bu haklarımıza kavuştuk. Libya halkı sizi şöyle seviyor, böyle seviyor' anlata anlata bitiremiyor. Bundan sonra böyle olmayacak, bizler de haklarımıza sahip çıkacağız.Türkiye hem karşı kıyı ülkesi olan Libya ile anlaşarak uluslararası deniz hukukuna uygun davranmıştır hem de Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Yunanistan'ı çıldırtan bu. Yunanistan'ın itiraz edebileceği bir boşluk yok. Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız.

Ülkemizin her zaman barışçıl çerçevede olduğu görülmüştür. Yunanistan ile diyalog kanallarını yeniden canlandırmaya hazırız. Başbakan Miçotakis'e de bizzat ifade ettim, iki ülke arasında taze bir başlangıç olsun dedim. Ancak Yunanistan tarafından olumlu bir cevap alamadığımızı da belirtmek isterim.

Libya Büyükelçisini sınır dışı etti. Bu gizli bir muhtıra değil. İki taraf da onay sürecini tamamlayarak yürürlüğe girdi. Şimdi Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdik, tescil aşamasında. Neredeyse oy birliği içerisinde TBMM'den geçti, bir parti hariç.

Bu anlaşma Türkiye Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlarını belirlemiş oldu. Ortak arama tarama faaliyeti yapabilir. Kıta sahanlığı haklarımızın korunmasına devam edeceğiz. Hem kendi haklarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını korumaya devam edeceğiz. Eskiden biz böyle sondaj için bir gemi alalım, bırakın kiralamaya muktedir değildik. Şimdi bizim kendimize ait gemilerimiz var.

Tüm kıydaş ülkelerle müzakerelere hazırız. Bizim barışçıl biz çözüme destek veren tutumumuz değişmedi, aynı yerdeyiz. Beraber bu çalışmaları yürütebiliriz. Bizim derdimiz düşman kazanmak değil, dost kazanmak. Düşman olanlar varsa onları da dost olmaya davet ediyoruz. Muhtıra Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'yi Akdeniz'de çevreleme, yalnızlaştırma girişimlerine güçlü bir cevap niteliğindedir.

Libya'ya asker gönderme ihtimali

Böyle bir davet gelmesi durumunda Türkiye nasıl bir inisiyatif üstleneceğine kendisi karar verecektir. Biz bir yerlerden izin almayız. Kaldı ki Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır Hafter'e her türlü askeri destek sağlayarak BM kararlarını da deliyor. Özellikle Türkiye Libya'da faaliyet gösteren gemileri koruma hakkına da sahiptir.

Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Asker veya askeri iş birliği mutabakat muhtırası iki ülke arasında eğitim ve teknik destek konularında iş birliğine yöneliktir. Libya'ya her türlü desteği vermeye açığız.

[Türk askeri Libya’ya gider mi ?]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız.https://t.co/Hq23nyhAkj pic.twitter.com/cRd13moKH1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2019

Sayın Putin ile bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Ondan önce bu görüşmemizi yapalım. Çünkü Hafter konusu istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Ocaktaki görüşme ayrı, TürkAkım projesinin açılışını yapacağız. Putin ile Libya ve Hafter konusuyla ilgili telefonda görüşeceğim.

Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlar

İdlib her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ama asıl bizim derdimiz burada, Tel Abyad buradan Rasulayn var. İkisinin arası 120 kilometre, ama derinlik 30 kilometre. Bizim asıl hedefimiz Derik denilen bir yer var, orası Irak sınırıdır. Biz bütün bu bölgedeki teröristlerin buralardan boşaltılmasını hem Rusya'dan hem ABD'den istedik. 120 ve 150 saatlik anlaşmalarımız oldu. Onlar bu saatlerde boşaltılacağını söyledi. Ama ne Rusya ne ABD bunu gerçekleştirebildi. Biz de tabi kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik.

[Rusya ve ABD ile mutabakatlar]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Rusya ne ABD verdikleri 150 saat sözünü gerçekleştirdi. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik.https://t.co/Hq23nyhAkj pic.twitter.com/rlh4DQOAZL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2019

Bizim hedefimiz Tel Abyad ile Rasulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek. Güvenli bölge planlamamız bu.

Bir an önce buralarda atacağımız adımlarla bu insanları artık çadırlardan kurtaralım, aynen Cerablus'ta olduğu gibi kendi topraklarına dönmesini sağlayalım dedik. İlk görüşmede hepsi iyi hoş diyor, ama adım atmıyorlar.

Dörtlü Zirve'de de bu konuda mutabık kaldık. Tel Abyad ile Rasulayn arasına örnek bir adım Türk milleti atabilir.

Trump'a izletilen terörist Ferhad Abdi Şahin videosu

Biz bu videoyu Trump ve 5 tane Senatör ile ayrıca Bakanlar vardı, hepsiyle paylaştık. Orada güzel bir hava oluşturdu, bakın bu adam yüzlerce, binlerce Türk vatandaşının ölümüne neden olmuş bir teröristtir. Böyle biriyle bir araya gelmek, bizim onu aracı olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Üzüldüğümüz şey şu, bir teröristle bir başka teröristi bir araya getirerek bundan medet ummak. Üzücü olan bu. NATO'da da gündeme gelen şey buydu. Teröristin dini, milleti, vatanı kesinlikle yoktur. Peki, bu teröristlerden biz ne bekliyoruz. NATO diyor ki, 'Biz terörü yok edeceğiz.' Böyle mi yok edeceğiz? Esasında bizim bu teröristi gördüğümüz, bulduğumuz yerde etkisiz hale getireceğimizi söyledik.

[NATO Liderler Zirvesi]Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO terörü yok edeceğiz diyor, nasıl olacak?https://t.co/Hq23nyhAkj pic.twitter.com/AcdYi2Ktkw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2019

Macron'a tepki

Biz S-400'den vazgeçemeyiz. Bizim için o sayfa kapandı. Biz hava savunma sistemlerimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Sağolsun NATO Genel Sekreteri de bunu ifade etti. Macron kalkıp 'Bir NATO üyesi nasıl S-400 alır' dedi. Sana mı soracağım? Bunlar bugüne kadar karşılarında dik duran liderler görmediler.

Diyarbakır annelerinin nöbeti

Bu duruş çok asil bir duruş. Anne kimdir, anne nedir diye tanımlayacak olursanız işte anne budur. O ahlaksızların kaçırılanlara karşı tavırlarını da gördük. Annelerden daha farklı bir yaklaşım beklenebilir mi? Parlamentoda kuru sıkı atanlar önce bunun hesabını verin. Şimdi ili terk ettiniz, niye terk ettiniz kaçacak delik arıyorsunuz. Bunlar da inlere girecekler.

[Diyarbakır Anneleri’nin Evlat Nöbeti]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennim burada geri sayım başlar, anneler yavrularına kavuşur.https://t.co/Hq23nyhAkj pic.twitter.com/on2jGFQ8z0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2019

İki gün sonra 100 gün olacak. Temennim odur ki inşallah çok daha fazla ilerlemeden burada geri sayım başlar. İnşallah anneler yavrularına kavuşurlar. Biz de elimizden ne geliyorsa her türlü tedbiri alıyoruz, adımları da atıyoruz.

Baltık Savunma Planı

Belli aralıklarla bunların tazelenmesi oluyor. PKK konusunda bir sorun yok. YPG/PYD konusunda bir sorun var. Bunu hala kabullenmek işlerine gelmiyor. Bu noktada güvenliğin bölünmezliği ilkesinin önemi bir kat daha artıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK konusunda sorun yok, YPG/PYD konusunda sorun yaşıyoruz.https://t.co/Hq23nyhAkj pic.twitter.com/gkfTeL9ag4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2019

Biz ittifakın doğu veya güney kanadı diye ayrım yapmıyoruz. Güvenliğin 360 derece temelinde gözetilmesi gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Türkiye, NATO'nun kuruluş amacına uygun davranmasını talep ediyor. Hiçbir ülkenin güvenlik endişelerine kulak tıkamadık, bundan sonrada kulak tıkamayız. 'Biz bu işin önünü açıyoruz, siz de sözlerinizi tutun' dedik.

Fransa'daki Macron karşıtı gösteriler

Orantısız güç kavramını işlerine geldiği yerlerde kullanıyorlar. Televizyon ekranlarında kadın, erkek ayırt etmeksizin polislerin onları yerlerde sürüklediğini görüyoruz. Mermi kullanma noktasına da varıyorlar. Şu ana kadar çok ciddi sayıda yaralı var. Sarı yeleklilerin taleplerinin yerine getirildiğine dair herhangi bir şey de yok. Bu Fransa'da bir şeyin sinyalini veriyor. Orada seçim belki de 2022'yi bulmayacak. Dışarıyla uğraşmaktan iç sorunlarıyla meşgul olamıyorlar.

Bu oralarda olduğu zaman haklarıdır, yapabilirler. Türkiye'de teröre karşı böyle bir adım atılsa 'Yapamazsınız, sizde şiddet var.' Buralarda olursa meşru, Türkiye'de olduğu zaman gayrimeşrudur.

Avrupa ülkelerinin bu iki yüzlülüğü, hatta ben değiştirdim, çok yüzlülüğü polis şiddeti noktasında da karşımıza çıkıyor.

Sadece burada kalmıyor, gidiyor Mali'ye, oraya da müdahale ediyor. Neymiş çağırmış da onun için gitmişler. Bunları kendisine söylediğim için söylüyorum. Mali'de ne işin var senin? Biz elbette NATO müttefikimiz Fransa'nın güvenlik ve istikrarını önemsiyoruz. Sayın Macron ile anlaştığımız ve anlaşamadığımız konular var. Örneğin NATO ile ilgili açıklamaların yanlış olduğunu kendisine de bizzat söyledim. Bu yaklaşım tarzı doğru değil. Bundan sonra olsa yine söylerim. Macron şahsına münhasır bir arkadaş, bakarsın güler filan. Yani sanki başında bu tür musibetler yok. O yolumuza biz yolumuza.

[Fransa’da Genel Grev]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buralarda olursa meşru, Türkiye’de gayrimeşru, orantısız güce bakın. Macron nevi şahsına münhasır bir arkadaş.https://t.co/Hq23nyhAkj pic.twitter.com/er4uWEH6Cv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2019

Akıncı'nın ilk test uçuşu

İlk test uçuşuydu. Başarılı geçti. Taşıdığı yük itibarıyla çok önemli. Dünyada belki üç beş ülke bunu şu anda yapabilir durumda. Bayraktar ailesini özellikle tebrik ediyorum. Elimizde İHA'lar olmasaydı terörle mücadeleyi nasıl yapardık.

Savunma sanayinde geldiğimiz nokta çok çok önemli.

Türk lirası çağrısı

Gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Kendi paramız artık güven veriyor. Bunun bereketini göreceğiz. Ekonomide toparlanma dönemi başladı. Hedefimiz tek haneli enflasyonu yakalamak. Faizde de yine aynı şekilde tek haneli rakamı yakalayacağız. 2020'de buna ulaşacağız.

Şimdi hem kamu hem özel bankara kredi vermeye başladılar. Özel bankalar nazlanıyordu. Yatırımcıların teşvikini artıracaktır.

Trump bu konuda samimi, 'Bunu böyle yapacaksınız' dedi. Temennim odur ki bu adımı birlikte atarız. Rusya ile nerelerdeydik nerelere geldik. TürkAkım ile beraber buradaki hacim daha da artabilir.

Faiz ve enflasyonda hedef

Biz bir defa ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine çıkma yarışını başarıyla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Dışa bağımlılığımız her geçen gün düşüyor. Biz yerli ve milli istikrarlı bir Türk parasına da geçelim istiyoruz. Gelin cebimizde kendi paramızı taşıyalım. Daha istikrarlı bir Türk parası sayesinde enflasyonun kalıcı tek hanelere düştüğünü göreceksiniz. Düşük faiz ve düşük enflasyon. Eğer faizi düşürürsek kesinlikle enflasyon da düşecektir. Çünkü biz bunu yaşadık. Ciddi mücadeleler verdik. Doğru orantılır faizle enflasyon. Ama ben uygulamanın nasıl gerçekleştiğini bu işi yaşayarak görmüş birisiyim. Bu adımı atıyoruz.

Zorunlu tasarrufta biz devletin memuruna ve işçisine borçlu olduğunu gördük. Devlet memuruna ve işçisine niye borçlu olsun, bunu halletmemiz lazım. 10 milyon işçi ve memur alacaklıydı ve 17 milyar lirayı biz işçi ve memurumuza ödedik. Hala bunu görmek istemeyenler var. Biz borçlu bir devlet aldık ama bu borçları ödeyerek bu hale getirdik.

Kaynak: TRT Haber