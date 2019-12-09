Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nın ardından Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakü'de 2017 yılında düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra eş başkanlığı ikinci kez üstlendiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Afganistan daimi eş başkandır. O günden bu yana bu platformu daha etkin bir hale getirmek için Afganistan ile birlikte çalışıyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeleri, bir Çalışma Kuralları Rehberinde toplamaya karar verdik. Ayrıca, Güven Artırıcı Önlemlerin Uygulama Planlarını gözden geçirdik. Bu belgeleri bugünkü konferans vesilesiyle kabul ettik."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın, halihazırda hassas bir süreçten geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umuyoruz. Önümüzdeki süreçte çabalar inşallah Afganistan'a kalıcı bir barış ve huzur getirir. Elbette bunu sadece dilemekle ya da söylemekle olmaz, bunun bilincindeyiz. Önemli olan önümüzdeki süreçte kadın, çocuklar ve gençler dahil tüm Afganistan unsurlarının toplum içinde kazanılması ve güçlenmesiyle olacağına inanıyoruz."

"Afganistan'a desteğimizi sürdüreceğiz"

Afganistan'da 28 Eylül'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının açıklanmadığını belirten Çavuşoğlu, seçimlerin olduğu gibi oyların sayımı ve sürecinin de adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesinin Afganistan'ın geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Seçimden sonra kim göreve gelirse gelsin Afganistan ile iş birliğini daha da güçlendireceklerini ve desteklerini artıracaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"NATO toplantılarında da bazen NATO'nun oradaki mevcudiyetinin azaltılmasıyla ilgili tartışmalar da oluyor. Biz Türkiye olarak, Afganistan Türkiye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte eş başkanlığını Tacikistan devralıyor. Esasen bugün itibarıyla Tacikistan İstanbul Süreci'nin eş başkanlığını devralmıştır. Eş başkanlığımızın sona ermesi Afganistan'a olan desteğimizin biteceği anlamına gelmez. Biraz önce zaten desteğimizin artarak devam edeceğini söyledik."

Çavuşoğlu, bugünkü toplantının hazırlanmasında, belgelerin bugüne kadar hazırlanması ve müzakeresinde her zaman olduğu gibi Afganistan heyetinin desteğini gördüklerini belirterek, bundan dolayı İdris Zaman ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Libya'yla imzalanan anlaşma

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'yla imzalanan anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.

"Biz öncelikle Kıbrıs etrafına, bizim kıta sahanlığımızın dışında KKTC'nin de ruhsat verdiği alanlara gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk." diyen Çavuşoğlu, "Böyle bir hamleyi Türkiye'den beklemiyorlardı, dengeler değişti, büyük bir panik var" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru değil" şeklinde konuşarak, şunları kaydetti:

"Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj hükümetidir. Eğer Yunanistan da onlarla bir şey yapmak istiyorsa esasen Trablus'a gitmesi gerekir."

AA foto muhabiri Yalçın'ın yaralanması

Fransa'da polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ameliyattan sonra şu anda dinleniyor, sonucunda da inşallah iyi bir şekilde netice alırız" diyen Çavuşoğlu, "Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet, bunun içine basın mensupları da dahil, Macron'un yakın güvenlik ekibinin de müdahaleleri dahil hiçbir uluslararası standartla örtüşmüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA