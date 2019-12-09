Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Erdoğan, burada Buric ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 21 dakika sürdü.

Eşref Gani ile bir araya geldi

Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kaynak: AA