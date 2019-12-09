TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında şehit olan askerler Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ve bomba imha uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'e Allah'tan rahmet diledi.

Yaralı askerler için acil şifalar dileyen Şentop, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Şırnak’ta hain teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz, Uzm. J. V. Kad. Çvş. Kemal Sayar ve bomba imha uzmanı J. Asb. Üçvş. Esma Çevik’e Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) 9 Aralık 2019

Kaynak: AA