Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun.

Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz..."

Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun.



Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz... pic.twitter.com/auyeWS8P49 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2020

İsveç'in Malmö kentinde yaşayan 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'e koronavirüs teşhisi konuldu ancak tedavi edilmemişti.

Gülüşken'in kızı Leyla, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, durumu anlatmış, Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, 47 yaşındaki baba uçakla İsveç'ten alınarak Türkiye'ye getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı.