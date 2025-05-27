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Gündem
AA 27.05.2025 11:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yarın Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olma özelliğini taşıyan Laçın Uluslararası Havalimanı, yarın düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev katılacak. Açılışta, Pakistan Başbakanı Şerif de yer alacak.

Azerbaycan'ın en yüksek rakımlı havalimanı

1800 metre rakımlı bölgede yer alan havalimanı, dağlık arazide kayalar oyularak ve bölge düzleştirilerek inşa edildi. Laçın Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan'ın en yüksek rakımlı havalimanı olma özelliğini taşıyor.

2021 yılında temeli atılan havalimanı, Laçın kent merkezine 30, Şuşa'ya 70, Kelbecer'e ise 60 kilometre mesafede bulunuyor. Pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 60 metre olan havalimanında, saatte 200 yolcuya hizmet verebilecek terminal binası yer alıyor.

"Uluslararası havalimanı" statüsünde

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 26 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle Laçın Havalimanı'na "uluslararası havalimanı" statüsü verildi. Söz konusu statüyle ilgili bilgi, uluslararası kuruluşlara da iletildi. Böylece Azerbaycan'daki uluslararası havalimanlarının sayısı 9'a yükseldi.

Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Erdoğan, Fuzuli ve Zengilan havalimanlarının da açılışını yapmıştı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde inşa edilen ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla hizmete açılmıştı.

Erdoğan ve Aliyev ayrıca, 20 Ekim 2022'de Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın da açılışını yapmıştı.

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