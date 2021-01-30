Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı kabul etti.
Kabul, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Anayasa
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