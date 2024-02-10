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Gündem
TRT Haber 10.02.2024 19:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikatın derhal başlatıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."

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