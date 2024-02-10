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Türkiye
DHA 10.02.2024 18:17

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.


Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.

Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."


"Seçim sürecine gölge düşürülmesine asla izin verilmez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu olayı lanetliyoruz, saldırganın yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Emniyet güçlerimiz çalışıyor. Demokrasimize gölge düşürmeye dönük bir takım algıların üretilmeye çalışıldığını görüyoruz. Türkiye demokrasisini koruyacak kabiliyettedir. Demokrasimizin güvenliği bütün siyasi partileri içerir. Seçim sürecine gölge düşürülmesine asla izin verilmez."

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