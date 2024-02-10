Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyı lanetledi

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."