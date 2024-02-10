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Gündem
AA 10.02.2024 18:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi, yaralanan vatandaşa acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyı lanetledi

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."

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