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Gündem
AA 10.02.2024 19:14

Murat Kurum'dan Küçükçekmece'deki saldırıya kınama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin, "Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir." dedi.

Murat Kurum'dan Küçükçekmece'deki saldırıya kınama

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'deki bir otelde "Ekonomi Kulübü İş İnsanları Buluşması"na katılan Kurum, yeni aldığı bir haberi paylaşarak, Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında bir saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurum, "Mardinli hemşehrilerimizin olduğu bir derneğe yapmış olduğu ziyaret esnasında uzun namlulu silahlarla bir saldırı gerçekleşmiştir. Yaralı vatandaşımız var, Allah'tan şifalar diliyorum. Başta Aziz Başkanımız olmak üzere tüm İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

Emniyet güçlerinin yaşanan elim hadiseyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını bildiren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları ne amaçla olursa olsun birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometrekare vatan toprağında 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içerisinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde, gönderde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Tekrar bu elim hadise nedeniyle İstanbul'umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum."

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İstanbul Yerel Seçim 2024 Murat Kurum
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