Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Vumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Davetimize icabet ederek iftar soframızı şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sayın Genel Sekreterini soframızda misafir etmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu bereketli soframızın başında bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da teşekkür ediyorum.

Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Malazgirt'ten İstiklal Harbine, Kıbrıs Barış Harekatından 15 Temmuz direnişine kadar tüm değerler adına insanımızın huzuru, birliği ve dirliği için şehit düşenleri rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, gazilerimize ise uzun ömürler diliyorum. Şehadet ve gaza bilincini hayatının merkezine koyarak çocuklarını 'ya şehit ol ya da gazi' duasıyla göreve uğurlayan anne babaları şükranla anıyorum.

Ayrıntılar geliyor...